Federica Pellegrini, il particolare hot lascia senza parole: “Si vede il…è perfetto” – FOTO

Federica Pellegrini lascia senza parole i suoi fan, la foto hot fa volare con la fantasia. Quel particolare così prezioso l’hanno notato tutti.

L’ex campionessa mondiale ed olimpica del nuoto, Federica Pellegrini, non smette di stupire i suoi fan che la seguono e la amano per la semplicità, la dolcezza e la simpatia, che tutti i giorni manifesta sul suo profilo Instagram.

Sulla sua vetrina virtuale è seguita da 1,5 milioni di follower che nell’ultimo periodo sono tutti molto elettrizzati per l’imminente matrimonio della divina con il suo allenatore Matteo Giunta.

Alla fine di ottobre Federica ha ricevuto la proposta ufficiale, in uno scatto postato sul web si vede Matteo in ginocchio con in mano l’anello di brillanti e Federica che si abbassa e lo bacia. Una scena davvero romantica che tutti hanno apprezzato tra commenti e cuoricini vari.

Ma questo non è l’unico colpo di scena, un’altra foto ha mandato letteralmente in tilt i fan che non hanno potuto fare a meno di andare di zoom per scrutare meglio la situazione.

Federica Pellegrini mostra tutto con naturalezza, il suo fisico è perfetto

PER VEDERE FEDERICA PELLEGRINI VAI SU SUCCESSIVO