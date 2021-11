Flavio Insinna, la “battuta” che mette in discussione tutto. La Rai non ci sta. Cosa accadrà ora al presentatore

Flavio Insinna l’ha combinata davvero grossa, la sua carriera in televisione è in bilico? Scopriamo tutto ne dettaglio

Flavio Insinna è un presentatore ed attore molto amato dal pubblico italiano. Negli anni si è imposto con grande professionalità nel mondo dello spettacolo ed ha fatto vedere a tutti di che pasta è fatto.

Per quanto la sua vita sia stata davvero molto fortunata, il suo sogno nel cassetto era un altro, Flavio voleva essere un carabiniere, ma le circostanze della vita lo hanno portato ad esibirsi davanti alle telecamere.

Insinna è il noto conduttore del programma televisivo in onda su Rai 1 “L’Eredità”, uno show che mette in risalto le doti culturali dei concorrenti, sempre molto preparati ed attenti alle dinamiche del gioco.

Qualcosa però è andato storto, ed una puntata ha fatto pensare al peggio. Di cosa si tratta?

Una “battuta” poco felice mette in discussione tutto, denunciato dopo il fuorionda

Chi segue il conduttore Flavio Insinna, ricorda benissimo cosa è successo un po’ di tempo fa, quando una battuta poco felice ha messo tutto in discussione. Il fuorionda fu davvero eclatante tanto da far pensare che la Rai potesse dare il ben servito al conduttore.

Il fatto risale quasi ad un anno fa, era il 27 dicembre 2020 e Flavio ha manifestato un suo pensiero personale che lo ha spedito dritto dritto in sede legale. Durante la puntata, il conduttore è caduto in un vero e proprio tranello e per questo è stato condannato per diffamazione dalla società “Federcaccia“. La battuta poco felice di Insinna riguardava proprio l’attività venatoria, durante il fuorionda è stato detto: ““Inutile girarci intorno, ma con questo voglio dire che sono assolutamente contrariato alla caccia e alla tratta degli animali”.

Sia la Rai che il conduttore hanno dovuto rispondere per l’accusa di insinuazione. La vicenda è finita nelle aule di un tribunale, sembra però che tutto si sia risolto per il meglio dal momento che Flavio ha conservato il suo posto di lavoro anche se all’inizio nulla faceva presagire al meglio.