Flora Canto in prima linea per un progetto speciale, l’appello accorato ai fan: “AiutateCI!”

La showgirl su Instagram è scesa in prima persona ancora una volta per presentare un progetto incentrato sulla violenza rivolta alle donne.

Mamma super di Martina e del piccolo Niccolò nato appena due mesi fa, Flora Canto si divide al momento tra la famiglia e piccole comparse in tv e nei set fotografici per conciliare tutte le attività e riprendere un po’ alla volta la routine lavorativa precedente la nascita del suo secondogenito.

La showgirl è sempre stata impegnata in prima linea per la promozione di iniziative di carattere sociale, e lo ha fatto anche ieri per un progetto che proprio questa settimana – in occasione della ricorrenza del 25 novembre – cade a pennello. Sentiamo le sue parole.

Flora Canto appello speciale ai fan: “Chiedo che questa pizza torni ad essere tale”

“Se ancora oggi le donne chiamano la polizia fingendo di ordinare una pizza per scappare dal compagno violento, significa che non è solo cibo, ma uno strumento per salvarsi la vita. Questa è la pizza più costosa del mondo. Vale tutti i fondi che i Governi dovrebbero erogare per prevenire e combattere la violenza di genere”.

Poi prosegue nella sua spiegazione: “Oggi con @actionaiditalia chiedo che questa pizza torni ad essere una semplice pizza. #Call4Margherita Visita il sito di @actionaiditalia #call4margherita per saperne di più”.

La conduttrice svela questa iniziativa mostrando per l’appunto una scatola rossa per la pizza, sorride con il suo sorriso più smagliante ma gli occhi sono seri e incentrati su una campagna in cui crede molto.

Tantissime le donne che si sono unite a lei: “Flora sei una grande donna…❤️”, “Io sono super contento di questa iniziativa, questo è il senso dei social! 😍❤️” ma c’è anche chi solleva una questione più importante:

“Visto che sta storia dell’ordinazione della pizza si è diffusa i mariti violenti chiameranno loro la pizzeria o faranno chiamare alla moglie in vivavoce. Io focalizzerei l’attenzione sul fatto che le denunce non bastano ad allontanare questi violenti (…)”.

Un tema questo della violenza sulle donne che probabilmente avrà fine solo quando ci sarà maggior coalizione tra uomo e donna e consapevolezza che le botte e gli insulti vanno sempre denunciati, a prescindere dal motivi scatenante che ha portato ad alzare le mani o la voce.