Il buongiorno di Giorgia Palmas in completo “da dea” è uno spettacolo sublime a cui sarà impossibile resistere.

L’attrice, conduttrice e showgirl di origini cagliaritane, Giorgia Palmas, esordisce nei primi anni 2000 sul piccolo schermo, partecipando da concorrente ad alcuni concorsi di bellezza, sino a divenire velina di “Striscia La Notizia” per ben due annualità. Nonché valletta per molte altre note trasmissioni televisive. Soltanto a partire dal 2011, la nata sotto il segno dei Pesci, si scoprirà impeccabile anche nel vestire i panni di conduttrice, cimentandosi parallelamente nella sua unica esperienza cinematografica di “Vacanze di Natale a Cortina“.

Dopo aver interpretato il ruolo di se stessa nel docu-film de “Ultima Gara“, realizzato da Raoul Bova, in questo 2021, continua a guardarsi intorno alla costante ricerca di nuove aspirazioni. Giorgia, inoltre, dimostra di essere molto attiva anche su Instagram. Dove sfoggia quotidianamente, oltre al suo interesse per la cucina, anche una serie di look irresistibili ed elegantissimi.

Giorgia Palmas dea irresistibile nel completino regala un buongiorno sublime

