Giulia De Lellis è volata fino a Londra per un evento con GHD: per l’occasione, ha scelto un look di Christian Dior che ha lasciato i suoi followers senza fiato

Giulia De Lellis è una delle influencer più amate del mondo dei social, e proprio per questo oggi ha ricevuto il privilegio di essere invitata ad un evento di GHD a Londra. Invito che ha ricevuto anche Chiara Ferragni, che stasera sta presenziando alla festa. Non è un caso se tutti la invidiano e tutti vogliono essere lei: Giulia è stata senza ombra di dubbio la corteggiatrice che ha riscosso più successo dopo Uomini e Donne. Era arrivata lì a cercare l’amore e ad oggi è una donna forte, indipendente e con una carriera tutta in discesa.

Giulia De Lellis a Londra con GHD: il look che toglie il fiato

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d I v I s o d a G I u l I a D e L e l l I s ( @ g I u l I a d e l e l l I s 1 0 3)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ——> Chi è Patrizia Pellegrino, la nuova concorrente del ”Grande Fratello Vip”

Giulia, dopo delle giornate intense di lavoro, è volata fino a Londra per presenziare a questo eterno. Prima di uscire, ha pubblicato un po’ di scatti di lei in hotel, con addosso un maglione a maniche corte di Christian Dior che ha riscosso un incredibile successo sui social.

In occasione di questa festa, è stata pettinata dai parrucchieri di GHD con i loro prodotti (infatti è una famosa marca di piastre per capelli) e ha scelto una acconciatura in stile “leonessa”. Per lei è un vero e proprio onore partecipare ad una serata come questa, a cui sono state invitate tanti altri personaggi importanti. In questa occasione avrà modo di incontrare moltissime persone e di fare tante conoscenze.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ——> Chi è Maria Monsè, la nuova concorrente del ”Grande Fratello Vip”

Le foto che ha pubblicato, intanto, hanno riscosso un enorme successo: ha raggiunto tantissimi likes e commenti di apprezzamento in tempo record.