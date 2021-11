La Gold mask per il viso ormai è diventata una tendenza, si tratta di una maschera che ha proprietà benefiche per il viso

La Gold mask è un trattamento molto apprezzato, si tratta di una maschera per il viso che combatte l’azione dei radicali liberi e dona un incarnato luminoso e uniforme. Gli ingredienti sono naturali e per questo motivo, invece di acquistare la maschera in negozio, potete scegliere di prepararla direttamente a casa vostra. Rimarrete sicuramente soddisfatte del risultato.

Gold mask, come prepararla a casa

Per una donna è molto importante trovare una maschera viso che si adatti alla propria pelle e la migliora. Questa maschera oro, scoperta qualche anno fa ha letteralmente conquistato tutte le donne. Ha benefici incredibili sul viso a causa delle spezie e ingredienti che contiene. Ad esempio all’interno c’è la curcuma, che ha numerosi effetti positivi sulla pelle. Questa maschera agisce come anti età e inoltre dona luminosità alla pelle. Oltre a poterla acquistare in vari negozi, è possibile preparare questa maschera anche a casa.

Vediamo cosa occorre. La curcuma è un ingrediente principale perché idrata la pelle, combatte le rughe, tonifica l’epidermide, riduce le occhiaie, dona luminosità e regola anche la produzione di sebo. Gli altri ingredienti per realizzare la maschera sono: 1 cucchiaino di latte , 1 di miele, 2 gocce di olio essenziale di arancio, 1/2 cucchiaino di farina di riso.

Vediamo come prepararla. Come prima cosa prendere una ciotola e versare un cucchiaino di curcuma, e anche uno di latte e iniziare a mescolare. Aggiungere poi il miele e le due gocce di olio essenziale di arancia e continuare a mescolare. Infine aggiungere la farina di riso e mescolare fino a che non si ottiene un composto senza grumi.

Una volta che sarà pronta potrete applicarla su tutto il viso, anche sul contorno occhi. Va tenuta per 20 minuti e poi va rimossa con dell’acqua. Il risultato sarà di una pelle più luminosa, liscia e idratata. Potete provare anche voi a farla a casa con questi pochi ingredienti e seguendo questi passi veloci e semplici. Prima di utilizzare ogni ingredienti però accertarsi di non soffrire di alcuna allergia.