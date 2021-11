“I Cesaroni”, ex protagonista racconta sui social: “Sono stata aggredita”

Micol Olivieri, ex Alice Cudicini, ha rivelato sui social qualcosa che è accaduto questa mattina quando è andata a prendere sua figlia a scuola

Micol Olivieri è stata una delle protagoniste assolute de I Cesaroni, la fiction di Canale Cinque che oltre dieci anni fa ha riscosso un successo incredibile in Italia. Oramai è passato molto tempo e Micol ad oggi è cresciuta, è una donna di 27 anni che ha stravolto completamente la sua vita. Ha lasciato la carriera da attrice per dedicarsi alla famiglia, perché crede fermamente che ci sono momenti nella vita che non ritorneranno più. È sposata, ha due meravigliosi figli ed è molto seguita sui social.

Micol Olivieri, ex protagonista de I Cesaroni, rivela su Instagram: “Sono stata aggredita”

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d I v I s o d a M I c o l O l I v I e r I ( @ m I c o l o l I v I e r I _ )

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Emma Marrone, la FOTO nelle stories è qualcosa di illegale: la cantante si mostra senza…

Sui social Micol racconta sempre le sue giornate, i suoi momenti di famiglia e ancora tanto altro. Oggi ha deciso di condividere con i suoi followers qualcosa che è accaduto stamattina quando è andata a recuperare sua figlia da scuola. Un uomo si è scagliato contro di lei senza una ragione.

“Sono stata aggredita in maniera veramente violenta, mi ha minacciato di mettermi le mani addosso e di distruggermi la macchina, tutto questo perché? Ha dovuto aspettare un minuto che non riuscivo ad uscire con la macchina” ha raccontato Micol nelle ultime storie che ha pubblicato sul suo profilo di Instagram. “Ha pensato bene di aggredirmi per questo davanti a mia figlia. Sto cominciando a pensare che forse dovrei chiudermi in casa. Comunque io l’ho minacciato di denunciarlo per minacce di fronte ad un minore“.

Già altre volte Micol si è ritrovata in queste situazioni molto particolari e ne ha sempre parlato sui social, soprattutto perché ogni volta erano presenti i suoi bambini.