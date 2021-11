I due piccioncini stavolta hanno esagerato, l’ultimo shooting è qualcosa di vietato ai minori. Sono semi nudi l’uno addosso all’altra.

Nonostante in questi anni ci siano state ripetute crisi di coppia, oggi Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono più uniti che mai e i vari progetti che stanno portando avanti dalla casa fino alle sponsorizzate per i vari brand di moda e arredamento lo testimoniano.

Sono la classica coppia che scoppia d’amore, non esiste nessuna foto Instagram che li ritrae che possa dire il contrario. Lo testimonia anche l’ultimo shooting realizzato dalle mani sapienti dei fotografi Guess per cui hanno posato insieme in intimo.

Nudi stretti l’uno all’altra, “È solo questione di feeling”

