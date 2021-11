La showgirl ha condiviso un triplo scatto con un abito maculato super fasciante che scopre però maliziosamente il seno generoso. Bollente!

L’opinionista di Barbara D’Urso è da oltre un anno imprenditrice di successo del “Matambre”, un ristorante di carne argentina sito a Bergamo e tra i più cool della zona per la ricercatezza del menù ma anche per l’ambiente di pregio curato personalmente da lei.

Karina Cascella ha svoltato pagina e oggi è una donna affermata che ha finalmente realizzato quello in cui tanto sperava da anni.

Continua però imperterrita la sua collaborazione con molti brand di arredamento e moda per cui è testimonial attiva nelle promozioni social. Vediamo l’ultimo suo post Instagram che svela proprio un marchio a lei molto caro.

Karina Cascella confessa tutto: “Sono innamorata persa…”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Karina Cascella🤎 (@karinacascella)

“Innamorata del maculato😻 A voi piace? Come vi dicevo sto scegliendo per le prossime festività, diversi abiti e su @sheinofficial @shein_it trovo sempre delle chicche 😍”.

Lei come tante altre colleghe influencer è testimonial del brand di abbigliamento Shein che l’ha voluta come volto per raccontare le nuove uscite in vista del Natale e le feste che lo accompagnano.

Karina per rispecchiare il suo look molto eccentrico ha scelto di indossare un abito molto corto con gonna in tessuto tecnico aderentissima sui fianchi e alta fino al sotto seno, mentre proprio sul corpetto con profonda scollatura emerge una fantasia animalier da vera femme fatale che le calza alla perfezione.

Il décolleté emerge prepotente tra le pieghe del tessuto e ha fatto andare fuori di testa oltre 10mila follower che le hanno lasciato anche commenti davvero estasiati: “Ma a te sta tutto bene…👏❤️”, “Innamorata di teeee😍”, “Meraviglioso come la splendida ragazza che lo indossa ❤️”, “No vabbè che spettacolo sei👏”.