“T’arrestano prima e poi…”, Lucia Javorcekova bikini da spiaggia copre poco, le curve implodono: fenomenale – FOTO

Lucia Javorcekova manda in estasi i tanti fan di Instagram, in seguito ad una passerella in riva al mare a dir poco invitante: i dettagli.

La supermodella, Lucia Javorcekova ha fatto il pieno di likes in occasione di una delle foto più memorabili del suo ricchissimo archivio social.

La diva dal sapore vivace e accattivante come poche non ha conosciuto rivali neanche in questa circostanza. Il suo appeal su Instagram e le varie piattaforme sulle quali è iscritta è in aumento esponenziale.

Ogni volta che la superstar di bellezza internazionale mette in evidenza la sua straripante mise, non ce n’è per nessuna. Divenuta famosa in Italia durante la partecipazione al concorso “Escile“, Lucia a poco a poco ha ‘bruciato’ le tappe, divenendo uno dei ‘chiodi fissi’ del pubblico, ammaliato dal suo intenso fascino.

La statura marmorea è uno dei pezzi pregiati di un repertorio da prima della classe: andiamo a vedere i dettagli di un’altra prestazione al di sopra delle righe

Lucia Javorcekova, passerella invitante manda in tilt: favolosa

PER VEDERE LA FOTO DELLA SUPERMODELLA STRANIERA, VAI SU SUCCESSIVO