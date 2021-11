La cantante sul suo profilo Instagram ha realizzato alcune stories per spiegare cosa si cela dietro lo scatto famoso del bacio con un’amica. Parole al vetriolo.

Da pochi giorni in tutte le radio possiamo sentire l’ultima uscita musicale, sodalizio artistico che unisce Sangiovanni e Madame in un brano – “Perso nel buio” – che è già nei primi posti in classifica nazionale. Si conferma ancora una grandissima artista la tenebrosa vicentina che con la sua aurea mistica ed il timbro di voce suadente ha catturato milioni di fan in tutto il Paese.

Una vita artistica alle stelle mentre un privato celato nel buio che lei non desidera affatto rivelare. Una foto di un bacio con una giovane “amica” condiviso nelle stories qualche giorno fa ha però fatto parlare i giornali di gossip che hanno subito gridato al fidanzamento.

Una giovane misteriosa che potrebbe aver fatto breccia nel cuore di Madame. Niente di più falso. La stessa cantante ieri ha risposto a tono alle accuse, parole molto accese che hanno messo fine alle discussioni.

Madame zittisce tutti, “Non mi piace quando si ricama sulle bugie”

