La nuova creazione musicale di Noemi è fuori ora e, con un grande plauso nazionale, è pronta a donare la sua parte più eterea.

Lo scorso 12 novembre ha debuttato il nuovo singolo dell’amatissima artista canora di origini romane, Noemi. L’inedito brano di “Guardare Giù” si è dimostrato già un successo. E quest’oggi la novità presentata accuratamente dalla mente creativa di “Metamorfosi“, nel corso di questo 2021, è ormai più che pronta a donare ai suoi ascoltatori “sempre lacrime e tante emozioni“.

Presentatasi come un fulmine a cielo sereno nel lontano 2009 sulle scene musicali con un album che riporta il suo nome, la voce graffiante ed intensa di Noemi è riuscita a rapire il cuore di un pubblico sempre più vasto e mai così affiatato.

“Magia pura” Noemi fuori la novità canora del momento, è lei la protagonista di tante emozioni – il VIDEO

“Il pianoforte è sempre stato un grande amico per me“, ammette a cuore aperto Noemi in didascalia. “Un amico con la A maiuscola“, confermerà la sua versione un primo fan della cantante dall’iconica e bellissima chioma arancione. Noemi si appresterà perciò con gioia, attraverso questa sua ultima entrata in scena sui social, ad informare i suoi ascoltatori di un’importante novità. “È fuori la studio performance fatta insieme a @vevo_it“.



Classe 1982, e nata sotto il segno dell’Acquario, la cantante colpirà con una performance di “magia pura“. Fuori oggi più che mai la sua già ben conosciuta grinta, e grazie alla sua unica essenza da molti definita come “poetica” ed “eterea“, Noemi avrà il coraggio di “guardare giù” con un tocco ancor più professionale, e lasciando tremare dalla commozione ciascuno dei suoi fan.

“Non ho parole, solo grandi emozioni” risponderanno dunque all’unisono gli utenti, complimentandosi con lei ed esprimendo il desiderio pubblicamente di rivederla presto in un futuro live.

Infine, per visualizzare interamente il contenuto della performance basterà, come su indicazione dell’artista, accedere al link presente nelle sue storie.