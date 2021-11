I Maneskin sanno come sorprendere e lo hanno fatto anche questa volta. Il loro look per gli American Music Awards non è passato inosservato

Una lunga lista di preziosi momenti vissuti nell’ultimo mese alla quale si va ad aggiungere la serata di domenica 21 novembre. Un periodo davvero incredibile per i Maneskin che hanno partecipato a uno degli eventi americani più noti sulla scena musicale. La band italiana è stata nominata nella categoria “canzone di tendenza preferita dai fan” con “Beggin’” agli American Music Awards e ha avuto l’opportunità di salire sul palco esibendosi proprio con il noto brano.

“Avete vinto voi”, il look dei Maneskin fa impazzire: la band italiana conquista gli AMAs

I Maneskin continuano a conquistare l’America e dopo aver fatto promozione al loro ultimo singolo “Mammamia“, e aver aperto il concerto dei leggendari Rolling Stone, hanno debuttato anche sul palco degli American Music Awards.

La loro esibizione di “Beggin’” ha entusiasmato il pubblico, accorso sui social a complimentarsi con la band e a sottolineare il proprio orgoglio per i successi raggiunti. I Maneskin non si sono aggiudicati la vittoria della categoria “canzone di tendenza preferita dai fan“, ma si sono ugualmente portati a casa un’altra memorabile esperienza.

Come sempre la band italiana non ha deluso neanche sul fronte moda, presentatosi all’evento con un look inedito che ha sorpreso tutti. Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio si sono omologati per la prima volta, indossando tutti e quattro uno smoking nero.

All’evento, condotto dalla rapper Cardi B, erano presenti nomi illustri della musica internazionale. Dai Coldplay ai BTS, da Bruno Mars a Bad Bunny, gli AMAs hanno premiato gli artisti e i brani più amati dal pubblico e hanno regalato ai telespettatori una serata all’insegna della musica e dell’intrattenimento.

Solo una settimana fa i giovani artisti hanno festeggiato un’altra importante vittoria agli MTV Europe Music Awards, durante i quali sono stati premiati come miglior artisti nella categoria rock. I Maneskin appaiono davvero inarrestabili e chissà quali altre sorprese avranno in serbo per i loro fan prima della fine dell’anno.