Maria De Filippi si confessa ad “Amici 21”. La verità che ha spiazzato tutti

Maria De Filippi oggi durante il daytime di Amici ha fatto quattro chiacchiere con Luca D’Alessio, che si è esibito in via straordinaria dopo aver vinto la gara di J-Ax

Maria De Filippi ascolta sempre le storie di tutti, ma oggi ad Amici ha avuto l’occasione di parlare un po’ della sua. Tutto è cominciato quando a Luca D’Alessio è stato chiesto di venire in studio per esibirsi, dopo aver vinto la gara di cover di J-Ax andata in onda domenica su Canale Cinque. Dopo essersi esibito, Luca ha deciso di parlare un po’ con la conduttrice di quelli che sono i suoi problemi d’ansia e della fatica che fa a gestire il palcoscenico, i giudici e il pubblico. “Tu non hai mai paura?” le ha domandato.

Maria De Filippi ad Amici 21 si confessa a LDA: “Mi dissero che non ce l’avrei fatta”

Maria gli ha rivelato di aver paura di sbagliare tutti i giorni, perché la sua responsabilità è davvero molto importante. In seguito, per tranquillizzarlo, gli ha raccontato di quella volta che è andata a Milano a raccontare l’idea che aveva avuto per il format di C’è Posta Per Te.

Veniva da un programma sbagliato che aveva devastato la sua reputazione e nessuno voleva darla credito in quel momento, infatti le dissero senza troppi giri di parole che il programma era anche una bella idea ma non lo vedevano bene condotto da lei. Eppure, dopo tutti questi anni, nessuno riuscirebbe ad immaginarlo senza Maria che cammina da una parte e l’altra dello studio mentre racconta le diverse storie.

Maria ha tranquillizzato Luca dicendogli che avrà sempre paura, certo, ma è una cosa normalissima perché è così per tutti gli esseri umani.