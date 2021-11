Dopo anni Maxi Lopez torna a parlare della sua ex Wanda Nara, in Argentina e in Italia la coppia è al centro del gossip: spunta una rivelazione

Qualche mese fa Wanda Nara e Mauro Icardi sono finiti al centro del gossip sia in Italia che in Argentina a causa di una crisi che ad oggi sembra essere superata. I due, in un momento delicato, hanno deciso di fuggire a Dubai dove si è riaccesa la passione.

Nonostante tutto, i fan e il web non hanno perso occasione di riportare a galla alcuni momenti del passato dell’opinionista e imprenditrice argentina, in particolar modo facendo riferimento al suo ex marito Maxi Lopez.

Wanda Nara, la rivelazione di Maxi Lopez dopo otto anni

L’ex attaccante Maxi Lopez e Wanda Nara sono stati insieme ed hanno anche dei figli. La separazione non è stata tranquilla, infatti, sono otto anni che tra loro emergono conflitti legali di ogni tipo.

Durante la crisi tra l’opinionista e Mauro Icardi, sembra, però, che abbia fatto ritorno l’ex marito della Nara e che tra i due le cose si siano sistemate.

Dopo questo riavvicinamento in Argentina non si parla di altro. Addirittura sono spuntate delle dichiarazioni da parte di Estefanía Berardi, opinionista del programma “Tv Mañanísima”.

L’esperta avrebbe affermato: “Maxi voleva incontrare Wanda, così ha chiesto a un amico in comune di presentargliela. Il primo incontro è stato sulla barca di un amico”.

Poi avrebbe aggiunto: “Quel giorno si sono incontrati, sono andati d’accordo, hanno iniziato subito a chiacchierare. E quella stessa notte sono finiti insieme. – ha spiegato – Maxi è impazzito per Wanda, ha detto che c’era una cosa specifica che lo faceva impazzire. Era così andato fuori di testa per lei che ha finito per sposarla”.

Non sappiamo con esattezza quale sia la cosa che ha fatto impazzire Lopez fin dall’inizio, ma è certo che tra i due ci sia stato un feeling strepitoso e la loro storia sia stata molto importante.