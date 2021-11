La colazione è il pasto più importante della giornata, vediamo allora quali sono gli alimenti migliori da consumare

La colazione viene ritenuta il pasto più importante, il motivo? Perché è il primo pasto dopo le 8 ore di sonno. In base a ciò che si sceglie di ingerire, la giornata può variare. Al mattino occorrono energie, ma sempre mantenendo un alimentazione sana ed equilibrata. Non bisogna mai mangiare alimenti troppo grassi e ricchi di zuccheri in eccesso, perché questo comporterebbe una mancanza di nutrienti importanti. Inoltre una colazione sbagliata può condurre ad un aumento di peso indesiderato.

Scopriamo i 12 alimenti che andrebbero inseriti a colazione

Se vi state rendendo conto che la vostra colazione non è salutare e non vi garantisce i nutrienti adeguati per avere abbastanza energia, provate ad inserire questi 12 alimenti che sono perfetti per iniziare la giornata. Il tè verde è un vero toccasana, una delle bevande più salutari al mondo. Contiene caffeina che aiuta a migliorare l’attenzione al mattino, inoltre migliora l’umore e riduce lo zucchero nel sangue. La frutta è l’alimento più indicato per iniziare la giornata, è fonte di vitamine e fibre importanti. Rafforza il sistema immunitario e dona un senso di sazietà.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>“Buongiorno principessa”, Roberto Farnesi cambia vita: ora il suo cuore batte solo per lei – FOTO

Gli smoothie proteici sono una bevanda molto salutare che ha preso piede negli ultimi anni, favoriscono il senso di sazietà e aiutano a regolare gli zuccheri nel sangue. Il caffè, è da sempre un alimento molto discusso. Alcuni sostengono che non sia salutare, altri invece che è un salva vita. Il caffè al mattino è fondamentale per molti, aiuta a svegliarsi e migliora l’umore. Inoltre stimola in modo positivo il metabolismo e la circolazione. Lo yogurt è un alimento molto salutare che può essere assunto in diversi momenti della giornata, al mattino però è particolarmente indicato perché aiuta a dare un senso di sazietà e quindi favorisce la perdita di peso. Contiene anche molti probiotici naturali che sono benefici per l’organismo.

I frutti di bosco, fanno parte della categoria della frutta e sono in assoluto i migliori. Sono ricchi di fibre e non hanno calorie, sono anche antiossidanti naturali che aiutano a proteggere il corpo dalle malattie rafforzando il sistema immunitario. Sfatiamo poi il mito delle uova che aumentano il colesterolo e che quindi non vanno consumate abitualmente.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Royal Family, Regina Elisabetta e Principe Carlo su tutte le furie: preoccupazione alle stelle. Retroscena clamoroso

Sono invece molto utili per diversi motivi, mantengono costanti i livelli di zucchero nel sangue e quelli dell’insulina. Hanno tante proteine fondamentali che mantengono il colesterolo cattivo lontano. Le noci sono tra gli alimenti più benefici che ci sono, sono ottime per la colazione perché aumentano il senso di sazietà spezzando la fame. Inoltre aiutano a rafforzare il cuore e disinfiammano, contengono magnesio, potassio e grassi monoinsaturi. L’avena è ricca di fibre, e questo aiuta ad abbassare il livello di colesterolo, contiene poi anche molti antiossidanti.

La ricotta è perfetta per il primo pasto della giornata, è ricca di proteine che danno energia e svegliamo il metabolismo. Riduce la fame e unita ai frutti di bosco e semi è ancora più nutriente. I semi di chia sono puro benessere per il corpo perché contengono tante fibre e hanno effetti antiossidanti, riducono infiammazioni e prevengono malattie. I semi di lino anche sono molto ricchi di fibre e aiutano ad abbassare i livelli di zucchero nel sangue, sono perfetti insieme allo yogurt.