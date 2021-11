Nuovo scatto bollente postato nella pagina Instagram della bella showgirl, abito super colorato con scollatura che crea dipendenza.

Classe 1972 ma per lei l’età anagrafica conta poco vista la bellezza di cui è portavoce imperterrita. Miriana Trevisan è nota al grande pubblico per aver esordito giovanissima con successo a “Non è la Rai”, programma al quale ha preso parte dal 1991 al 1993, ma ben presto ha calcato le scene anche di “Striscia la notizia”, “La Corrida”, “Pressing” e “La ruota della fortuna”.

Oggi all’interno della Casa del “GF Vip” si fa ancora notare per la sua eleganza sublime e la classe che non scema mai, nemmeno nei momenti di maggiore stress. Vediamo l’ultimo post social che è stato pubblicato nella sua pagina Instagram per ricordare un appuntamento speciale.

Miriana Trevisan mostra il suo lato migliore, i fan ringraziano in coro!

“DIVA 🔥❤️”, “Meravigliosa, bellissima Donna Miriana Trevisan, incantevole femminilità. Divina, seducente, ammaliante. Donna sublime, immensa dolcezza 💯”, “Che favola di donna wooooooooow. Tanta roba! ❤️”.

Questi sono solo alcuni dei commenti che la sua community le ha lasciato a margine dell’ultimo scatto social pubblicato.

Non lei personalmente ma chi di dovere a casa che le sta gestendo i social, ha scelto di mostrare le showgirl in una mise molto provocante per ricordare l’appuntamento del lunedì con il GF.

“I colori, come i lineamenti, seguono i cambiamenti delle emozioni (Pablo Picasso). Questa sera canale 5 prima serata GFVIP” si legge infatti nella didascalia.

La Trevisan sfoggia un look coloratissimo, abito a maniche lunghe con fantasia zebrata sui toni del fucsia, albicocca, rosa e nero.

Scosciatissima e con una scollatura sul décolleté che ha mandato fuori di testa moltissimi fan sintonizzati sul web. Suscita infatti dei grandi sommovimenti mentali questa sua visione così ipnotica e magnetica, impossibile toglierle gli occhi di dosso.