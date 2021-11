La giornalista Monica Bertini continua ad infiammare il mondo dei social con facilità disarmante: quest’oggi ha condiviso un post strabiliante.

Monica Bertini sta conducendo con maestria e talento il programma ‘Pressing Serie A’: l’approfondimento sulla giornata di campionato, la scorsa domenica, è stato la trasmissione più seguita della seconda serata (va in onda quasi a mezzanotte). Dagli studi televisivi, la giornalista incanta con outfit davvero al limite che valorizzano le sue curve perfette.

La 38enne, sui social network, è diventata in breve tempo una vera e propria diva. Tutti attendono con ansia nuovi contenuti e nuovi scatti, e la nativa di Parma accontenta i suoi fan praticamente ogni giorno. Questa sera, la conduttrice ha stupito tutti condividendo una foto in cui è coperta soltanto dall’asciugamano.

Monica Bertini, solo asciugamano e niente più: visione pazzesca

Monica, questo pomeriggio, ha deciso di rilassarsi per qualche ora in una struttura di bellezza e benessere. “Stacco la spina e inizio questo viaggio nel relax per mente e corpo“, ha scritto in didascalia per spiegare ai seguaci quello che sta facendo. Nella prima immagine, si vede soltanto questa specie di casco che serve per rilassarsi.

La seconda immagine, invece, è pazzesca: la Bertini è distesa su un lettino e il suo corpo è coperto solamente dall’asciugamano. La posizione particolare e questa così semplice copertura regala gioie: il suo lato A esplosivo non passa infatti inosservato. Qualche utente è sorpreso dagli scatti della giornalista e chiede delucidazioni su questa modalità di rilassamento.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Monica Bertini (@monybertini)

Monica, con la sua grazia ed eleganza, ottiene sempre consensi sul web. Le sue fotografie da urlo