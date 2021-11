Notte turbolenta al “GF Vip”. Il concorrente finisce nel suo letto

Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi sono tornati a confrontarsi dopo le ultime settimane difficili che hanno avuto al GF Vip. Tutto è successo nella notte

Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi sono una delle coppie più amate di questa ultima edizione del GF Vip. I due si sono avvicinati l’uno all’altro poche settimane dopo l’inizio del programma, ed è stato fin da subito molto importante perché Gianmaria è arrivato addirittura a lasciare la fidanzata che aveva prima di entrare nel reality. La storia con Sophie è durata davvero pochi giorni e ad oggi i due sono così tanto ai ferri corti da essere arrivati a desiderare l’uscita l’uno dell’altro dalla casa più spiata d’Italia.

GF Vip, Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi: il confronto nella notte

Così Gianmaria ieri sera, approfittando del fatto che Sophie fosse da sola a letto, si è infilato sotto le coperte accanto a lui e ha cercato di avere un confronto con lei. Questo gesto ha dato modo di capire ai telespettatori che a Gianmaria, Sophie non gli è davvero già così tanto indifferente.

Sophie a sua volta gli ha rivelato di essersi sentita molto delusa dal suo comportamento, perché dopo aver ostentato un sentimento per settimane, durante la puntata ha detto che avrebbe preferito la sua uscita piuttosto che quella di Miriana Trevisan. Ha approfittato di questo ennesimo tentativo di Gianmaria di riavvicinarsi per ribadirgli che non prova niente per lui e che non ha più nessun interesse a frequentarlo ancora una volta.

Dunque ancora una volta i due non sono riusciti a chiarire la loro situazione: come faranno a convivere nella casa per altri quattro mesi? Non ci resta che attendere per scoprirlo.