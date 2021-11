“Pomeriggio 5”, gli ospiti si scagliano contro la D’Urso: mai vista una scena simile in tanti anni

A “Pomeriggio 5”, gli ospiti di Barbara D’Urso si sono ferocemente scagliati contro la conduttrice: mai vista una scena simile in tanti anni

Non si placano le discussioni in merito alla vicenda che vede coinvolto Lando Buzzanca. Nella puntata odierna di “Pomeriggio 5”, Barbara D’Urso ha fatto ascoltare al pubblico le testimonianze di alcune organizzatrici di eventi, che hanno avuto a che fare con questa assurda coppia. Ciascuna di loro ha evidenziato delle anomalie nel rapporto tra Lando e Francesca, che hanno inevitabilmente fatto insospettire gli analisti. Nel giro di pochi istanti, la discussione in studio è degenerata: neanche Barbara D’Urso è riuscita ad evitare le critiche dei suoi ospiti.

“Pomeriggio 5”, gli ospiti si scagliano contro la D’Urso: mai vista una scena simile

Barbara D’Urso, nel corso della diretta di “Pomeriggio 5”, ha fatto ascoltare ai suoi ospiti le testimonianze di alcune organizzatrici di eventi, che hanno avuto a che fare con la coppia formata da Lando Buzzanca e Francesca Della Valle. Ciascuna di loro ha sottolineato le continue intromissioni della donna nelle questioni lavorative dell’attore, con l’obiettivo di mettere in risalto l’azienda Della Valle attraverso la figura di Buzzanca.

Tuttavia, è stata l’inaspettata confessione di una delle testimoni a far insospettire maggiormente gli analisti. “Quando furono ospiti del mio evento e presero possesso delle stanze, la Della Valle voleva una camera tutta per sé. Si è indignata per il fatto che dormissero insieme“: questa la clamorosa rivelazione dell’organizzatrice di eventi, che gli ospiti della D’Urso non potevano che commentare aspramente.

“È la prova lampante che a lei interessano i suoi soldi, non stanno davvero insieme“: questa l’impressione generale che è emersa in studio a seguito dell’intervista. Barbara D’Urso, che ha tentato di difendere la coppia, è stata immediatamente linciata dagli ospiti. “Nessuno qui mette in dubbio l’amore di Francesca…” – ha protestato la conduttrice, messa immediatamente a tacere dai presenti – “Dai Barbara, questo non è amore!“.

La presentatrice, che si è trovata nell’impossibilità di replicare, ha rinunciato a far valere le proprie opinioni. In tanti anni, non le era mai capitato di essere la sola a sostenere una tesi: tesi che i suoi ospiti non si sono trattenuti dal criticare aspramente.