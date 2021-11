Continua a preoccupare lo stato di salute di Charlene Wittstock, principessa di Monaco. L’indiscrezione sconvolgente: “È quasi morta”

Dal giorno in cui la principessa Charlene Wittstock ha fatto ritorno nel Principato di Monaco, le fonti provenienti da Palazzo Grimaldi sembrano intenzionate a minimizzare i problemi di salute che hanno relegato la donna in Sudafrica. La principessa, che ha subito svariate operazioni chirurgiche a seguito di un’infezione all’orecchio, è tornata a Monaco lo scorso 8 novembre, salvo poi scomparire nuovamente.

L’indiscrezione lanciata dal sito Page Six, a questo proposito, ha prospettato una situazione diametralmente opposta rispetto a quella dichiarata da Palazzo Grimaldi. In Sudafrica, la Wittstock sarebbe “quasi morta“.

“È quasi morta”: Charlene Wittstock, notizie gravi da Monaco

Tornata a Monaco lo scorso 8 novembre – dopo aver trascorso svariati mesi in Sudafrica -, Charlene Wittstock si è mostrata raramente in pubblico, salvo poi scomparire all’improvviso nel corso delle recenti settimane. Secondo quanto si apprende da fonti ufficiali, la principessa si starebbe concedendo un periodo di assoluto riposo in Svizzera, complici le operazioni chirurgiche cui la moglie di Alberto di Monaco ha dovuto sottoporsi, a causa di un’acuta infezione.

L’indiscrezione lanciata da Page Six, tuttavia, descriverebbe una situazione diametralmente opposta rispetto a quanto dichiarato da Palazzo Grimaldi. Charlene, nei mesi trascorsi in Sudafrica, avrebbe addirittura rischiato la morte. “Non sappiamo perché il Palazzo stia minimizzando il fatto che in Sudafrica sia quasi morta“: queste le dichiarazioni rilasciate dalle fonti del magazine.

La Wittstock, vittima di un’infezione che ha colpito orecchio, naso e gola, non è stata in grado di “mangiare cibo solido per oltre sei mesi“. Questo, nello specifico, il motivo per cui Charlene ha perso moltissimi kg, e a causa del quale – nelle recenti foto che la ritraggono assieme alla sua famiglia – la Wittstock si mostra pallida e priva di forze.

La sensazione che si ha, sulla base della testimonianza di Page Six, è che Palazzo Grimaldi stia tentando di ridimensionare i problemi di salute riscontrati dalla principessa. Ma a quale scopo? Questa la domanda che tutti si pongono.