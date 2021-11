Justine Mattera ha mandato in estasi i fan mostrandosi irresistibile. La visione paradisiaca ha scatenato un boom di like e commenti.

Il tempo trascorre e la bellezza aumenta? Justine Mattera ne è la dimostrazione, tanto che con il passare degli anni il suo fascino è intramontabile. 50 anni, il suo fisico da urlo e le sue curve roventi continuano a stupire i fan, in estasi per la sua bellezza mozzafiato.

Di origini americane, il suo nome è diventato conosciuto in Italia a seguito della partecipazione a noti format, tanto che è una delle showgirl più amate. Ma non solo: Justine è anche una conduttrice di successo, un’attrice, una mamma e una sportiva.

Accanto alla carriera sugli schermi, si è infatti dedicata allo sport, specializzandosi in particolare in bicicletta, nuoto e corsa, mix con cui ha costruito il suo fisico da urlo. Spesso sui social lo sfoggia, facendo sognare sempre i fan, come è accaduto con la pubblicazione del suo ultimo post su Instagram, dove è seguitissima.

Justine Mattera irresistibile: visione da infarto

Per vedere l’ultimo post di Justine Mattera, vai su Successivo