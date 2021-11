Roberta Morise torna dai fan con uno scatto mozzafiato: fuori tutto ed il web impazzisce per quel capolavoro

La carriera di Roberta Morise inizia nel 2004 con la partecipazione a “Miss Italia” dove ottiene il quinto posto. L’esordio vero e proprio arriva però più tardi quando “L’eredità”, programma di Rai1 le dà la possibilità di iniziare a lavorare come ballerina.

Quell’esperienza è stata per lei una svolta sotto ogni punto di vista. Oggi è una conduttrice televisiva, molto attiva sui social dove non perde occasione di condividere scatti mozzafiato con i fan.

Roberta Morise, lato A in vista: che spettacolo – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑹𝒐𝒃𝒆𝒓𝒕𝒂 𝑴𝒐𝒓𝒊𝒔𝒆 (@robertamorise)

Seguita da centomila follower, Roberta Morise pubblica foto strepitose che lasciano spazio alle fantasie più nascoste dei fan. L’ultimo post ne è un esempio: la conduttrice sfoggia uno scatto in intimo nero di pizzo. Soltanto una camicia celeste le copre le spalle, ma il lato A è in mostra.

I capelli sono legati e il décolleté è in primo piano. Lo sguardo è serio, ma allo stesso tempo sensuale e accattivante. Per tutti è irresistibile.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Maxi Lopez, parole piccanti su Wanda Nara: “Una cosa di lei mi faceva impazzire”

“My darling you were wonderful tonight”, scrive sotto al post che è già diventato virale. Non sappiamo se si tratta di una foto scattata nel tempo libero o se fa parte di un book fotografico o campagna pubblicitaria, ma una cosa è certa: Roberta Morise è strepitosa in questa versione osé.

“Le asfalti tutte”, qualcuno ha commentato e poi ancora “La Grande Bellezza, l’eleganza, la perfezione.. Complimenti”. Qualcun altro ha aggiunto: “L’ottava meraviglia del mondo”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>> Rosalinda e Andrea Zenga assenti al matrimonio di Nicolò, la motivazione è assurda

Sono in tanti a volerla di nuovo in televisione, è passato molto tempo dall’ultima volta. La Morise però non ha mai dichiarato nulla al riguardo, quali sono i suoi prossimi progetti? I fan sono curiosi di saperlo e intanto continuano a seguirla sui social dove non perde occasione di esserci.