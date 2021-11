Sabrina Salerno senza freni: la cantante e showgirl ha innalzato le temperature condividendo alcuni scatti da infarto.

Sabrina Salerno è indubbiamente una delle protagoniste di ‘Ballando Con le Stelle’: le sue prove fin qui sono state tutte convincenti. Sabato sera, la cantante ha davvero esagerato, muovendo le sue natiche con veemenza e sensualità. I telespettatori sono rimasti incollati ai telespettatori, abbagliati da tanta esplosività e da un corpo che non sente lo scorrere del tempo.

A 53 anni suonati, la nativa di Genova sfoggia un fisico che non conosce eguali nel mondo. Le sue forme prorompenti sono sempre un bel vedere e la showgirl sfrutta la popolarità dei social network per lasciare il segno anche sul web. Questa sera, la Salerno ha condiviso una serie di foto in cui sfodera una scollatura devastante.

Sabrina Salerno, scollatura irresistibile: fuori il décolleté

