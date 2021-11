Sanremo 2022, nella fase finale per il Festival un volto che il pubblico ama

Nei finalisti per la categoria Giovani di Sanremo 2022 c’è un nome che il pubblico conosce bene. È un’ex allieva di “Amici”

Mancano parecchi mesi ancora a Sanremo 2022 ma già da diverso tempo si lavora al Festival della canzone italiana che, per la terza volta, sarà sotto la direzione artistica di Amadeus.

Secondo le indiscrezioni che circolano per questa nuova edizione ancora a firma del marito di Giovanna Civitillo, ci dovrebbe essere un’unica gara che mette sullo stesso piano Giovani e Big. Una modalità che era stata già scelta da Claudio Baglioni qualche anno fa e che vedrà, dunque, un unico vincitore di Sanremo 2022.

Come avvenuto negli scorsi anni, le selezioni per Sanremo Giovani sono iniziate da tempo e adesso si è veramente alle battute finali. Tra i nomi che c’è un volto già conosciuto.

Sanremo 2022, tra i finalisti dei Giovani un ex di “Amici”

Sanremo Giovani è arrivato quasi alle fasi finali. Per il momento sono otto i finalisti che accederanno proprio all’ultimo step della gara. È qui che si deciderà chi potrà arrivare, e chi no, sul palco dell’Ariston.

Ben 46 le canzoni che la giuria ha selezionato tra le oltre 700 candidate arrivate. Otto i nomi che insieme ai finalisti del concorso Area Sanremo, il 15 dicembre su Rai 1 si sfideranno per aggiudicarsi i due posti che li porteranno tra i Big a Sanremo 2022.

Bais, Martina Beltrami, Esseho, Oli?, Matteo Romano, Samia, Tananai, Yuman sono i nomi degli otto ragazzi selezionati. I più attenti hanno individuato fin da subito che tra di loro c’è un volto già conosciuto. Si tratta di Martina Beltrami, allieva della scuola di “Amici 2019”.

Martina è in gara con il brano “Parlo di te” ed è rimasta nella mente dei fan del talent di Maria De Filippi per la sua storia intensa. Un’infanzia difficile che ha raccontato in tv e per il suo coming out.

A parte la parentesi di Sanremo, Martina ha da poco lanciato il suo ultimo singolo, “Per dirti che (mi spiace)”, pronta a mettersi in gioco e a farsi apprezzare dal pubblico che l’ha tanto amata.