La modella ed influencer ventitreenne ha dedicato con interezza il suo lunedì ad un estasiante progetto da realizzare in ottima compagnia. Sara Croce, celebre presenza sul piccolo schermo per la sua più che amata partecipazione ad “Avanti Un Altro“, vestendo il ruolo di “Bonas”, oppure per un periodo di tempo più breve in quello di “Madre Natura” per la trasmissione di “Ciao Darwin“, ha appena lasciato a bocca aperta i suoi fan.

In molti non sembreranno credere ai loro occhi, potendo ammirare così tanta inebriante bellezza in una sola pubblicazione. “Voi siete matte…“, sembrerà perciò riassumere, in soli pochi istanti dalla sua comparsa in rete, il pensiero in questo momento univoco del pubblico nei confronti della presentazione indetta questa mattina dall'”incandescente” gruppo di amiche.

