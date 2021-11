Zodiaco, i segni che hanno sempre paura: quanto sei fifone? Scoprilo

Alcuni segni zodiacali non brillano per il loro coraggio, anzi, fanno parte di una schiera di persone particolarmente fifone. Scopri di quali si tratta

Non è facile misurare il coraggio di una persona, poiché questo potrebbe variare a seconda dei contesti e delle situazioni. È tuttavia innegabile che esistano individui più timorosi di altri, che affrontano la vita con estrema attenzione nel tentativo di non finire a dover fare i conti con spiacevoli risvolti. C’è chi mostra la propria paura in modo plateale, come durante la visione di un film horror, o chi cerca di nasconderla indossando una maschera che puntualmente cadrà. Secondo gli astrologi solo alcuni segni zodiacali rientrano nella categoria dei più fifoni, scopriamo di quali si tratta.

I segni zodiacali che hanno più paura di tutti: ci sei anche tu?

Tra i segni zodiacali che hanno generalmente più paura troviamo quello del Cancro. Timoroso di affrontare la vita nel modo sbagliato, preferisce non scontrarsi di petto con le situazioni ma defilarsi per evitare spiacevoli conseguenze. Il più delle volte i timori di questo segno sono però frutto della sua stessa mente e non reali, e questo suo aspetto caratteriale lo porta a rinunciare a diverse opportunità che potrebbe invece cogliere.

Poi troviamo il segno della Bilancia che tenta in ogni modo di mantenere un certo equilibrio all’interno della propria vita. Questo significa che ogni cambiamento, positivo o negativo che sia, potrebbe scombussolarlo. Le persone nate sotto questo segno hanno paura delle novità e di cosa potrebbe accadere se decidessero per una volta di fare qualcosa di diverso. Per questo non rischiano mai, preferendo comportarsi in maniera fin troppo prevedibile.

In questa categoria troviamo anche il segno dei Gemelli che, anche se non lo dà spesso a vedere, rientra tra i più fifoni. In particolare la sua paura è quella di affrontare di petto le situazioni, finendo per dover fare i conti con le conseguenze delle proprie azioni. Proprio quello che odia fare. Preferirebbe invece rimanere sempre al sicuro, non prendendo mai decisioni troppo divisorie e nette.

Infine troviamo il segno dei Pesci che ha timore di mostrare agli altri la propria identità, con la paura di non essere accettato per quello che è, con i suoi pregi e i suoi difetti. Le persone nate sotto i Pesci appaiono spesso come solari e con una parola buona per tutti. Cercano di vedere il lato positivo delle cose e sognano una realtà spesso differente da quella con la quale si ritrovano ad avere a che fare. Per questo motivo a volte potrebbero rischiare di vivere una vita quasi “finta”. Doversi confrontare con il mondo circostante li terrorizza.