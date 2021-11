Serie B, risultati e classifica dopo 13ª giornata di campionato

Si è conclusa la 13ª giornata del campionato di Serie B 2021/22: i risultati delle partite e la classifica del torneo cadetto.

Con le partite che si sono disputate ieri è terminata la 13ª giornata del campionato di Serie B 2021/22.

Il tredicesimo turno del torneo cadetto si è aperto sabato 20 novembre con quattro partite. Pareggio per 1-1 tra Ternana e Cittadella. Ospiti in vantaggio con la rete di Alessio Vita al 23′, a cui ha risposto quella di Anthony Partipilo al 69′.

Successo esterno dell’Alessandria sul campo della SPAL per 2-3. Spallini avanti con il gol di Marco Mancosu al 21′. Risposta dei piemontesi con la realizzazione di Riccardo Chiarello al 23′. Padroni di casa di nuovo in vantaggio con la marcatura da parte di Lorenzo Dickmann al 28′. Gli ospiti riescono però a ribaltare la partita grazie alle reti di Simone Corazza al 34′ e di Andrea Arrighini al 38′. SPAL in dieci uomini dall’88’ per via dell’espulsione di Federico Viviani.

Match terminato sul punteggio di 0-0 tra Frosinone e Lecce.

Vittoria fuori casa per 0-1 per l’Ascoli sul Pordenone. A decidere la gara il gol di Alessandro Salvi al 41′.

Il Perugia invece ha avuto la meglio sul Crotone tra le proprie mura amiche per 2-0. Decisive le reti di Francesco Lisi al 36′ e di Ryder Matos all’86’.

Il Brescia ha ottenuto i 3 punti battendo fuori casa il Vicenza per 2-3. Veneti in vantaggio con la realizzazione da parte di Federico Proia al 18′. I lombardi sono riusciti poi a ribaltare l’incontro con il gol di Rodrigo Palacio al 21′ e alla doppietta di Massimo Bertagnoli al 40′ e all’81’. Per i padroni di casa in rete anche Stefano Giacomelli all’84’.

Nella giornata di domenica 20 novembre pareggio per 1-1 tra Parma e Cosenza. Ducali avanti con la marcatura da parte di Stanko Juric al 12′. Pari trovato dai calabresi con il gol di Andrea Tiritiello al 73′.

Successo per la Cremonese sul campo della Reggina per 1-2. Calabresi avanti con la realizzazione da parte di Andriano Montalto al 30′. Sfida ribaltata dagli ospiti nel secondo tempo con le reti da parte di Cristian Bonaiuto al 56′ e di Gianluca Gaetano al 63′.

Vittoria del Monza sul Como per 3-2. In gol per i padroni di casa Dany Mota, autore di una doppietta, al 16′ e al 29′ e José Machín all’88’. Reti per gli ospiti realizzate da Alessandro Bellemo al 60′ e Luca Vignali al 65′. Tra le fila dei comaschi espulso Alberto Cerri al 90+5′.

Il Pisa ha battuto il Benevento per 1-0. Decisiva la marcatura da parte di Yonatan Cohen al 7′.

Serie B, i risultati delle partite della 13ª giornata di campionato

Frosinone-Lecce 0-0

Pordenone-Ascoli 0-1 (41′ Salvi)

SPAL-Alessandria 2-3 (21′ Mancosu, 23′ Chiarello, 28′ Dickmann, 35′ Corazza, 38′ Arrighini)

Ternana-Cittadella 1-1 (23′ Vita, 69′ Partipilo)

Perugia-Crotone 2-0 (36′ Lisi, 86′ Matos)

Vicenza-Brescia 2-3 (18′ Proia, 21′ Palacio, 40′ Bertagnoli, 81′ Bertagnoli, 84′ Giacomelli)

Parma-Cosenza 1-1 (12′ Juric, 73′ Tiritiello)

Reggina-Cremonese 1-2 (30′ Montalto, 57′ Buonaiuto, 63′ Gaetano)

Monza-Como 3-2 (16′ e 29′ Mota, 60′ Bellemo, 65′ Vignali, 88′ Machin)

Pisa-Benevento 1-0 (7′ Cohen)

La classifica dopo la 13ª giornata del campionato cadetto

Brescia 27

Pisa 25

Lecce 24

Cremonese, Frosinone, Reggina 22

Ascoli, Monza 21

Perugia, Cittadella 20

Benevento, Como 19

Ternana, Parma 17

Cosenza 15

SPAL 14

Alessandria 11

Crotone 8

Vicenza 4

Pordenone 3