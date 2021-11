“Che elasticità!”, Shaila Gatta a gambe aperte e in tutte le posizioni: la FOTOGALLERY a prova d’infarto

Shaila Gatta, la fotogallery in cui mostra un’apertura di gambe sensazionale. I suoi seguaci l’hanno sommersa di complimenti!

Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva sono recentemente tornate sul bancone di “Striscia la Notizia”, per la gioia dei loro numerosissimi seguaci. Allo storico duo del programma è stato infatti affidato il compito di sostituire le new entry Giulia Pelagatti e Talisa Ravagnani, che attualmente si trovano in quarantena fiduciaria. Il ritorno di Shaila e della collega, tuttavia, sembra esser stato alquanto apprezzato dal pubblico.

La Gatta, che non si trattiene mai dal pubblicare foto che la vedono nelle posizioni più assurde, ha letteralmente ravvivato il lunedì sera del web. L’ultima fotogallery – in cui la ballerina ostenta un’apertura di gambe straordinaria – è a dir poco accattivante.

Shaila Gatta a gambe aperte e in tutte le posizioni: la FOTOGALLERY a prova d’infarto

Per vederla, vai su Successivo