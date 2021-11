Soleil Stasi completamente bagnata sui social. La FOTO è esplosiva ma c’è chi la critica: “Gatta morta”

Soleil Stasi completamente bagnata sui social: l’ultimo scatto della gieffina è una vera e propria bomba ad orologeria

Soleil Stasi si sta confermando come una delle protagoniste indiscusse del “Grande Fratello Vip”. L’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne”, salita alla ribalta per via del suo rapporto speciale con Alex Belli, nelle scorse settimane ha avuto un pesante scontro con la compagna di quest’ultimo, Delia Duran.

L’amicizia tra Alex e Soleil, profonda ma al contempo ambigua, non può far a meno di insospettire i telespettatori, compreso lo stesso conduttore. Questa sera, la concorrente si trovava al televoto assieme a Gianmaria e Carmen Russo. Il post con cui la sua pagina Instagram ha cercato di accaparrare voti è davvero a luci rosse.

Soleil Stasi completamente bagnata sui social. La FOTO è esplosiva ma c’è chi la critica

Anche nel corso della puntata di questa sera, Alfonso Signorini non ha mancato di punzecchiare Alex Belli e Soleil Stasi, la cui amicizia speciale sta creando non poche discussioni all’interno del “Grande Fratello Vip”. Il compagno di Delia Duran, che ha recentemente confessato di voler vivere questa esperienza libero da qualsiasi condizionamento, sembrerebbe interessato a ricucire il legame con la bella modella. Soleil, che non si aspettava una simile decisione, non ha potuto nascondere la propria gioia.

“Tra noi c’è un rapporto di fiducia” – ha ribadito la giovane, immediatamente stoppata da Alfonso Signorini – “Fiducia, per non dire alchimia…“. Se l’attrazione tra Alex e Soleil sembra evidente ai più, lo stesso vale per la bellezza sconvolgente dell’ex corteggiatrice, che non può di certo passare inosservata.

Nell’ultimo scatto pubblicato dal suo profilo Instagram, Soleil indossa una maglia che lascia ben poco all’immaginazione. Il tessuto, complice il bagno che la modella aveva appena fatto, aderisce perfettamente alla sua pelle diafana e permette ai fan di immaginare il suo corpo scolpito.

Moltissimi i followers che hanno fatto arrivare commenti di supporto alla gieffina. Tuttavia, c’è stato anche chi non ha mancato di criticare aspramente la concorrente: “Gatta morta“.