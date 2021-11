Stefano De Martino si prepara già alle vacanze natalizie, ma senza Belen: per la modelle le cose vanno parecchio male!

Manca più di un mese a Natale, ma Stefano De Martino si è unito ai tanti italiani che hanno già iniziato ad addobbare la propria casa per le feste. Il ballerino, in compagnia di alcuni amici, ha già preparato un grande albero di Natale che oggi domina il suo salone, pronto ad accogliere tutti i parenti durante le vacanze.

Stefano De Martino e il Natale senza Belen, per lei c’è poco da festeggiare ma per fortuna ha Luna Marì

Stefano De Martino negli ultimi anni non ha mai ufficializzato nessuna relazione. Dopo Belen il ballerino è rimasto solo, dedicando tutto il suo tempo e tutte le sue attenzioni al piccolo Santiago. Il bambino può sempre contare sulle coccole e i vizi del padre, attenzioni necessarie sopratutto dopo la nascita della sorellina Luna Marì. “Sono diventato padre a 23 anni, ho avuto dalla mia quella giusta dose di incoscienza che mi ha aiutato a vivere con leggerezza la scelta di avere un figlio” ha raccontato di recente Stefano. “Santiago ora ha 8 anni, mi segue in televisione ed è lo spettatore che più temo. […] Il mio sogno un giorno è quello di lavorare con lui, contagiarlo con la mia passione, però come tutti i papà non voglio essere pressante: spero che faccia quello che gli piace”.

Le cose invece non sembrano andare bene per Belen, che poco dopo aver dato alla luce la piccola Luna Marì ha litigato con Antonino Spinalbese. Il padre della bambina sembra non vivere più con la modella e la figlia, ma ad oggi nessuno dei due ha rilasciato nessuna dichiarazione ufficiale in merito. Sicuramente la modella potrà contare sull’affetto della sua famiglia per non passare sola queste feste!

Negli ultimi anni a Stefano sono stati associati diversi flirt, tra cui quelli con Mariana Rodriguez e una ballerina di “Made in Sud”; lui, però, non ha mai confermato nulla e oggi sembra godersi la vita da single in compagnia degli amici e del figlio Santiago!