“Uomini e Donne”, superato ogni limite in puntata: “Sei un pezzo di me**a”. La conseguenza inevitabile

“Uomini e Donne”, superato ogni limite in puntata: la frase pronunciata dall’opinionista potrebbe avere ripercussioni gravi

L’appuntamento odierno di “Uomini e Donne” ha visto i protagonisti trasgredire qualunque tipo di norma morale. La vicenda che coinvolge Ida e Diego, ormai da qualche settimana, non manca di appassionare i telespettatori del programma, ma anche di suscitare il malcontento tra coloro che, assistendo dal parterre, si mostrano insofferenti rispetto alle vicissitudini della dama di Brescia.

Persino Tina e Gianni, nella puntata di oggi, si sono ferocemente scagliati contro il cavaliere Diego, nei confronti del quale, in passato, avevano speso parole di apprezzamento. Quest’ultimo, che ha voluto chiarire le posizioni precedentemente assunte nei riguardi di Ida, è stato attaccato da chiunque. Ad un certo punto, nonostante il blocco a loro dedicato fosse concluso, una frase è riecheggiata nello studio, oscurando tutto il resto: “Sei un pezzo di me**a“.

La storia d’amore tra Ida Platano e Diego Tavani sembrerebbe aver preso una piega inaspettata. Il cavaliere, che nella scorsa puntata era sul punto di abbandonare lo studio assieme alla veterana, ha deciso di ritrattare le proprie decisioni, alla luce del comportamento di Ida. Quest’ultima, infatti, aveva preferito chiarire un precedente diverbio avuto con Tina Cipollari, piuttosto che godersi il momento della tanto attesa scelta.

Nella puntata appena andata in onda, Tavani ha ribadito le forti perplessità nutrite nei confronti della Platano, che ha tuttavia affermato di amare. Ida, che ha palesato la volontà di abbandonare lo studio da sola, è stata sostenuta da Tina e Gianni, che si sono ferocemente scagliati contro il cavaliere. “Mi hai costretto a cambiare idea su di te” – ha esordito l’ex ballerino, che in precedenza sembrava nutrire stima nei confronti di Diego – “Hai trovato il modo per non uscire dalla trasmissione, addossando a lei le colpe. Sei stato un falso“.

La Cipollari, nel rincarare la dose, non ha evitato a Tavani appellativi come “farabutto” e “bugiardo“, che Diego ha a stento digerito. Nonostante il cavaliere abbia tentato più volte di esprimere la propria opinione, tutto lo studio sembrava dalla parte di Ida.

Al termine del blocco a loro dedicato, Maria De Filippi ha tentato di cambiare argomento, ma un avvenimento alquanto spiacevole ha costretto la conduttrice a tornare su Diego Tavani. L’opinionista Tina, nel momento in cui il cavaliere si stava sedendo nella propria postazione, si è rivolta a lui in questi termini: “Sei un pezzo di me**a“. Diego, profondamente offeso, ha iniziato ad inveire contro la Cipollari: “Ti sembra normale che tu offendi le persone in questo modo e io devo starmene zitto?“.

Gianni, che ha difeso la collega, ha interpretato la reazione di Tavani come la conferma del suo disinteresse rispetto ad Ida. “Invece che concentrarti su di lei pensi a quello che ti dice Tina? Ti interessa soltanto la tua immagine“: questa la dura sentenza dell’opinionista.