Aida Yespica regala uno scatto impressionate al mondo dei social network: il décolleté della modella rompe gli schermi.

Aida Yespica è una modella di fama internazionale: i suoi calendari senza veli dei primi anni Duemila ebbero un successo senza precedenti e le aziende iniziarono a ricercarla sempre di più come testimonial. La nativa di Barquisimeto ha avuto una grande carriera anche in ambito televisivo, prendendo parte a tantissimi programmi e molti reality.

Da qualche mese, la classe 1982 sta riscuotendo un successo strepitoso anche sui social network. I suoi scatti su Instagram sono memorabili: la sua sensualità non conosce limiti e il suo corpo è un’opera d’arte. Questa sera, però, la super modella ha deciso di esagerare condividendo in rete una fotografia devastante con décolleté in primissimo piano.

Aida Yespica, fotografia spaziale: va fuori di seno

