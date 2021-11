“Amici” , confessione sconvolgente: “Mi hanno minacciata di morte”

Un racconto choc quello arrivato da una delle protagoniste di ”Amici” di Maria De Filippi. Si tratta di minacce di morte ricevute in seguito al programma.

Durante la puntata de ”La vita in diretta” condotta da Alberto Matano, una delle professoresse di ”Amici” di Maria De Filippi, si è resa protagonista di un racconto sconvolgente.

Non ci sono parole per descrivere quello che le è accaduto e oggi finalmente ha avuto il coraggio di aprirsi e raccontarlo a tutto.

La professoressa ha sofferto molto di quanto successo e il tutto è avvenuto proprio in seguito alla sua partecipazione al longevo talent show.

Il racconto è avvenuto in seguito a un commento in riferimento alla vicenda Selvaggia Lucarelli-Morgan, rispettivamente giudice e allievo di ”Ballando con le stelle”.

“Ho ricevuto minacce di morte”, il racconto

“Non è affatto facile fare il giudice […] Io, per un voto dato ad un ragazzo, ho ricevuto minacce di morte tramite telefono”. Questa è stata la rivelazione di una delle professoresse di ”Amici”.

Si tratta di Anna Pettinelli, la speaker radiofonica è stata offesa pesantemente sui social per dei giudizi dati all’interno della scuola di Maria De Filippi.

“Fare il giudice non è per niente facile. Sono tutti bravi a sorridere e a fare i buonisti” ha dichiarato Anna Pettinelli a “La vita in diretta”.

“Se sei lì devi avere il coraggio di metterci la faccia e dire la tua, accettando le conseguenze. Io faccio questo ad ‘Amici’, motivo per il quale ho minacce di morte sul mio telefono”, ha proseguito, lasciando letteralmente tutto lo studio senza parole.

In studio sono rimasti tutti senza parole e Anna Pettinelli ha voluto ribadire il motivo di quanto accaduto: “Sono stata minacciata per un brutto voto dato ad un concorrente” .