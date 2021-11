Antonella Fiordelisi fa alzare la temperatura in tv e sui social, outfit estremo ed uno stacco di coscia che fa girare la testa

Schermitrice, modella ed influencer 23enne di Salerno da oltre un milione di follower, Antonella Fiordelisi è approdata anche in tv. È da qui che non lascia respiro e tiene tutti attaccati agli schermi.

A lei che sono sempre stati attribuiti flirt di primo livello da Gonzalo Higuain e Nicolò Zaniolo, non manca il modo di far parlare della sua persona. Ultimamente però ha smentito di aver frequentato questi numeri uno del calcio: “Non sono mai stata con questi due calciatori – ha scritto su Instagram – anzi in generale non sono mai stata con calciatori. Forse uno ma non era né Zaniolo né Higuain“. Chi sarà stato il fortunato? La curiosità sale.

Antonella Fiordelisi, gambe chilometriche e lato A che scoppia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Fiordelisi (@antonellafiordelisi)

E rimanendo sempre in tema di calcio, Antonella Fiordelisi che di sport se ne intende, arriva direttamente a Mediaset e per la precisione nello studio di “Tiki Taka”. Ieri sera è stata ospite del programma di Piero Chiambretti e ha sfoggiato tutta la sua bellezza e sensualità.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > “E chi cambia canale?!”, Federica Masolin ha stregato tutti, mini abito rosso e gambe da infarto – FOTO

I suoi punti forti sono evidenti anche in tv e lei non ci pensa un attimo a mostrarli con orgoglio. Completo rosa confetto ma sempre molto mini. La schermitrice ha scelto short e giacca abbinati ed un corpetto laminato che mette in evidenza lato A e la pancia.

Antonella si siede alla poltrona, incrocia le gambe e la temperatura, a tarda notte, sale in tv come sui social. Lo short diventa invisibile e le sue gambe chilometriche scatenano i sogni proibiti dei suoi follower.

I tacchi neri con le paillettes che richiamano il top sono altissimi e lei accanto al presentatore sembra ancora più alta e giunonica.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > “Autumn mood”, Bianca Atzei dolcevita trasparente che mostra tutto: attende LUI e non vuole distrazioni – FOTO

I suoi follower impazziscono di fronte ad una visione così e c’è chi non può fare a meno di segnalare: “A Chiambretti gli si è abbassata la vista”.