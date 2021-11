Antonella Mosetti lascia ancora una volta il segno in uno dei suoi balletti provocanti che fanno innamorare all’istante: un fisico irraggiungibile.

L’ex velina di “Non è la Rai“, protagonista di mille ‘battaglie’ mediatiche tra gossip e non solo ha fatto il pieno di likes nell’ultima pubblicazione sul profilo Instagram personale.

Antonella Mosetti non ha più bisogno di presentazioni, nonostante il tempo non sia più esattamente dalla sua parte.

Dal punto di vista personale e dei fatti di vita privata, la showgirl anni ’90 è stata penalizzata e non poco. Le ultime su di lei parlano di una dolorosa separazione dal marito che lascia l’amaro in bocca alla sensuale diva.

Tuttavia, con le circostanze che non ruotano nel verso giusto, la Mosetti ha dimostrato finora di avere capacità innate di mettersi alle spalle le difficoltà. La sua strapotenza fisica è uno dei ‘chiodi fissi’ per i suoi fan, estasiati da una bellezza intramontabile che sembra rinnovarsi di giorno in giorno

Antonella Mosetti, balletto straripante in costume: manda fuori di testa

