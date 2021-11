A “Ballando con le stelle” continuano a presentarsi delle problematiche, tra queste c’è la questione di Federico Fashion Style: cosa sta succedendo?

Nonostante il successo della trasmissione, “Ballando con le stelle” sta riscontrando vari problemi e l’edizione di quest’anno è una tra le più ambigue. La scelta dei concorrenti sembrava essere vincente, ma sono tante le questioni da risolvere prima della finale.

Prima l’abbandono di Al Bano, poi l’accesa discussione tra Selvaggia Lucarelli e Morgan e adesso i dubbi di Federico Fashion Style.

“Ballando con le stelle”, la decisione di Federico Fashion Style

Federico Fashion Style si sta rivelando uno dei personaggi più amati di questa edizione di “Ballando con le stelle”, ma anche l’hair stylist dei vip sembra essere finito nel mirino, oggetto di critiche e giudizi negativi.

Selvaggia Lucarelli ha rotto il silenzio sul concorrente, e fin dall’inizio ha espresso il suo parere sul personaggio curioso che non perde occasione di mostrare tutta la sua originalità. Anche Fabio Canino ha insinuato sull’atteggiamento di Federico e sull’orientamento sessuale.

“Non tutti possono capire la moda e il fascino come me. Quando ero giovane, dovevo essere completamente diverso dagli altri e ho studiato molto per essere unico. Spesso indossavo già una giacca di paillettes. – ha spiegato in diretta il concorrente – Non essere capito a volte mi porta momenti tristi. Ma per me questa è la cosa giusta, mi vedo così e indosso i vestiti che mi piacciono. Ho imparato a non dare peso a ciò che dicono gli altri”.

Intanto, Federico Fashion Style starebbe pensando di abbandonare il programma definitivamente poiché non si sente all’altezza di questa esperienza. “Federico dice spesso, ‘Questo non ce la faccio, non ho la forza’, per questo motivo non ci siamo parlati per tre giorni”. Ha raccontato la sua compagna di ballo Anastasia che vorrebbe convincerlo a rimanere e a fare sempre meglio.

Il pubblico però vorrebbe vederlo in finale, infatti, l’hair stylist è molto amato dai telespettatori ed i fan lo sostengono e supportano in ogni situazione.