La puntata odierna di “Pomeriggio 5” si è aperta con una notizia a dir poco sconvolgente, di cui tutti i media stanno parlando ormai da ore. Fabio Basile, campione di judo premiato durante le Olimpiadi di Rio 2016, ha subito la perdita del fratello Michael, trovato morto nella sua casa di Rosta. Un notizia drammatica, specie alla luce delle modalità in cui è avvenuta la scoperta del cadavere.

È stata infatti Tiziana, mamma di Fabio, a trovare il corpo del figlio, su cui le autorità stanno conducendo tutti gli accertamenti del caso. Barbara D’Urso, che quest’oggi ha dedicato spazio al lutto che ha travolto la famiglia Basile, è parsa profondamente toccata dall’accaduto.

Barbara D’Urso, la perdita devastante annunciata a “Pomeriggio 5”: “Non riesco a non pensarci”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FABIO BASILE (@fabiobasile66)

“Ciao Mike, sangue del mio sangue. Ti ho voluto bene.. mi mancherai tanto“: queste le parole con cui Fabio Basile, tramite un commovente post, ha salutato suo fratello Michael, trovato morto venerdì mattina nella sua casa di Rosta. Quest’oggi, a “Pomeriggio 5”, Barbara D’Urso ha dedicato un ampio servizio al campione di judo, che si è fatto notare anche in qualità di concorrente del “Grande Fratello Vip” e di “Ballando con le stelle”.

“Non sappiamo ancora le ragioni della morte, sarà l’autopsia a stabilirlo” – ha precisato Carlotta Dessì, in collegamento con la conduttrice – “Fabio è ovviamente sconvolto. Avevano un rapporto molto stretto, era stato Michael a trasmettergli la passione per il judo“.

La conduttrice, a dir poco traumatizzata per quanto accaduto, ha espresso la propria vicinanza nei confronti della famiglia di Fabio. “È successo tutto improvvisamente. Un abbraccio a Fabio e a Tiziana” – ha detto la presentatrice, che nel parlare sembrava in evidente difficoltà – “Non riesco a non pensare a sua mamma e a quello che ha dovuto passare“.

La morte di Michael e le circostanze in cui è stato rinvenuto il suo cadavere sembrano aver scosso particolarmente Barbara D’Urso. Prima di chiudere il blocco dedicato a Basile, la conduttrice ha rinnovato la propria vicinanza all’atleta: “Ci stringiamo attorno alla famiglia“.