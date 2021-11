Belen Rodriguez, un altro uomo nella sua vita? Spunta l’indizio: “Amore”

Belen Rodriguez ha già trovato una nuova fiamma? Spunta una frase sul web che non lascia dubbi: Antonino Spinalbese è solo un vecchio ricordo

Belen Rodriguez è una delle modelle e showgirl più note dello spettacolo italiano, non solo per la sua bellezza, che non è mai passata inosservata, ma anche per le sue storie d’amore che hanno sempre fatto parlare il web e i media.

Ancora una volta è finita al centro del mirino a causa della presunta crisi con il suo compagno Antonino Spinalbese, nonché padre di sua figlia Luna Marì.

Belen Rodriguez, chi è il nuovo amore?

Nonostante nessuno dei diretti interessati abbia proferito parola riguardo alla crisi, c’è chi non ha perso occasione di farlo. Stiamo parlando di Fabrizio Corona, ex compagno di Belen Rodriguez che in un’intervista ci ha rivelato: “Secondo me bisogna pensare di non fare le cose di pancia perché è sbagliato ma lei le ha sempre fatte”.

Una dichiarazione che non lascerebbe alcun dubbio che si aggiunge ad un atteggiamento adottato da un po’ dalla modella argentina. Sui social, infatti, Belen non ha più pubblicato foto e video con il suo fidanzato.

C’è di più, sembra che la mamma di Santiago e Luna Marì abbia altro a cui pensare. Si sta dedicando alla sua famiglia come non ha mai fatto prima d’ora e su Instagram spunta una dedica per Jeremias, suo fratello. “Ti amo con tutta la mia anima, amore”. Ha scritto.

Il web è sempre più curioso di sapere cosa stia succedendo tra l’hair stylist e la modella argentina, come finirà l’ennesima storia d’amore di Belen Rodriguez?

Più volte la showgirl ha dichiarato di essere innamorata, ma a quanto pare non ha ancora trovato la persona giusta. Che sia arrivato il momento di restare sola e dedicarsi interamente alla famiglia e al lavoro? Per un po’ l’amore può attendere, ma questo Belen sembra non averlo ancora capito.