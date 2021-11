La cantante ha annunciato che attende di vedere la tv per un appuntamento immancabile, il suo look ha però mandato in estasi.

La giovane milanese classe 1987 è nota al grande pubblico per la lunga relazione avuta con Max Biaggi, dal 2019 però fa coppia fissa con Stefano Corti, inviato de “Le Iene”, e con cui convive proprio nel capoluogo lombardo.

La cantante quest’estate è stata sulla cresta dell’onda con due singoli che hanno fatto ballare tutta Italia, prima “John Travolta” feat. Legno, e poi “Straniero” (Apollo Records), brano in collaborazione con il producer Boss Doms.

Di una bellezza surreale, Bianca Atzei ogni volta che si palesa nella sua pagina Instagram smuove la community social che la segue e che giorno dopo giorno non vede l’ora di essere aggiornata sulle sue innumerevoli attività. Vediamo l’ultimo post?

Bianca Atzei super cool, vitino da vespa ed un seno che manda in paradiso

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Atzei (@biancaatzei)

“A casa dei miei aspettando il mio @stefanocorti85 che andrà in onda con 3 scherzi e un servizio a @redazioneiene ❤️👏Buona serata cuori”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Nunzia De Girolamo e la visuale irresistibile, un primo piano che ti inchioda allo schermo – VIDEO

La giovane ha svelato quindi che si trova a casa dei genitori in questi giorni e che comodamente adagiata sul divano stava attendeva il fidanzato che a breve sarebbe apparso per un servizio de “Le Iene”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> “Ora capisco Icardi” Wanda Nara lo fa davanti a tutti, sotto la Torre Eiffel è pazzesca: esagerata – VIDEO

Lei indossa un paio di pantaloni a fantasia tartan gialli e neri del brand Goldenpoint che la fasciano benissimo in vita, calzino di pizzo e sandalo platform molto alto, dolcevita nero super trasparente che fa intravvedere il seno generoso sorretto dal reggiseno imbottito.

Sguardo fiero e super concentrato con la tazza in mano mentre sorseggia probabilmente una tisana rilassante, Bianca ha mandato in estasi migliaia di fan che subito sono corsi ai ripari commentando lo scatto che anche stavolta ha fatto breccia nei loro cuori.

“Bianchina autumn mood. Sempre perfetta. Aspettando il tuo Ste anche noi allora. Un abbraccio a tutti ❤️”, “Stupenda è l’unico aggettivo da usare 😍”, “Universale come nessun’altra 😍”.