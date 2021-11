Al ”Wanda Metropolitano” le due compagini si affrontano per la quinta giornata del gruppo B della Champions League.

Il Milan cerca un punto per non chiudere nel peggiore dei modi questo ritorno in Champions League dopo sette lunghi anni di assenza e per aggrapparsi alla speranza di non chiudere definitivamente la sua avventura nella più prestigiosa delle competizioni europee. L’Atletico Madrid spera in un passo falso del Porto ma per farlo deve portare a casa i tre punti contro i rossoneri.

Liverpool già qualificato a quota 12 punti, Porto secondo con 5, Atletico terzo a 4 e Milan ultimo con uno solo.

La gara al Wanda Metropolitano non si sblocca fino all’87’. Il Milan riesce a conquistare i tre punti grazie ad un gol di un ritrovato Messias che lavora un pallone a centrocampo, va a sinistra dove la palla arriva a Kessie, cross al centro, di testa arriva il brasiliano che batte Oblak.

Gli spagnoli sprecano così l’occasione di superare il Porto che ha perso contro il Liverpool 2-0 e si lascia raggiungere dai rossoneri a 4 punti, a -1 dai portoghesi. Dunque, ora è tutto aperto per la qualificazione agli ottavi.

Atletico Madrid-Milan: le pagelle e il tabellino

ATLETICO MADRID – MILAN 0 – 1

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Savić, Giménez, Hermoso (dal 64′ Renan); M. Llorente, De Paul (dal 78′ Vrsaljko), Koke, Lemar (dal 64′ Correa), Carrasco; Suárez (dal 78′ Cunha), Griezmann (dall’80’ Kondogbia). All. Diego Pablo Simeone.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu (dal 66′ Florenzi), Kjær, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Tonali (dal 66′ Bakayoko); Saelemaekers, Krunic (dal 66′ Messias), Diaz (dal 78′ Bennacer); Giroud (dal 66′ Ibrahimovic). All. Stefano Pioli.

ARBITRO: Slavko Vincic (SLO).

MARCATORI: 87′ Messias (M)

AMMONITI: Giroud (M), Llorente (A), Bakayoko (M).

Nella prossima gara del 7 dicembre, il Milan affronterà il Liverpool a San Siro alle ore 21 mentre l’Atletico Madrid giocherà in casa del Porto.