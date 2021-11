Fabrizio Corona, l’attacco ad una nota influencer: “Vomito” – FOTO

Fabrizio Corona è tornato, il re dei paparazzi attacca un nuovo personaggio della televisione: ecco di chi si tratta

Fabrizio Corona perde il pelo ma non il vizio, il re dei paparazzi è tornato a farsi sentire più carico che mai e non si limita a dire la sua riguardo ai vip che gli sono attorno. Per anni è vissuto in carcere, ma adesso che è fuori non perde occasione di essere al centro dell’attenzione.

Questa volta nel mirino è finita una ragazza di venticinque anni, da tutti conosciuta per essere la fidanzata di uno dei cantanti più in voga del momento a livello internazionale.

Fabrizio Corona, l’attacco sui social – FOTO

L’attacco pubblicato direttamente sui social dell’ex marito di Nina Moric è riferito a Giorgia Soleri, fidanzata di Damiano dei Maneskin. La venticinquenne è molto attiva sul web ed ha intrapreso da anni la carriera da modella e influencer.

Fabrizio Corona dopo aver visto una storia della Soleri dove pone in primo piano i peli sotto le ascelle, non ha esitato ad attaccarla affermando: “Vomito per queste finte radical chic che devono ostentare un femminismo di cui non c’è più bisogno”.

Non sappiamo con esattezza se l’ex compagno di Belen Rodriguez abbia fatto tale dichiarazione per la scelta estetica o per le decisione artistiche che più volte Giorgia Soleri ha affermato.

Infatti, spesso la venticinquenne ha spiegato di sentirsi un po’ a disagio per essere considerata solo ed esclusivamente la fidanzata di Damiano piuttosto che un’influencer e modella.

Le parole di Fabrizio Corona non sono passate inosservate, chissà se la diretta interessata sa già come rispondere al re dei paparazzi che ancora una volta ha tentato di lasciare il segno? Sul web l’argomento è diventato virale, c’è chi si è schierato dalla parte dell’influencer e chi ha favorito l’imprenditore. E voi cosa ne pensate?