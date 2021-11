Il noto conduttore Fabrizio Frizzi ci ha lasciati davvero troppo presto. Dopo qualche anno è sbucata la lettera che aveva scritto a sua figlia Stella. Le lacrime scendono come un fiume in piena.

Fabrizio Frizzi è stato ed è un personaggio molto amato della televisione italiana. Purtroppo ha lasciato il palcoscenico e questa vita, troppo presto. Nel marzo del 2018 si è spento a causa di un’emorragia celebrale che non gli ha dato scampo.

Il conduttore non ha lasciato solo il mondo dello spettacolo ed il pubblico che lo amava tantissimo, ha salutato per sempre anche sua moglie Carlotta Mantovan e la loro figlia Stella.

Dopo la morte di Fabrizio è stato un periodo molto duro per la Mantovan e Stella, anche se circondate dall’amore di moltissime persone, mancava costantemente la figura più importante. Carlotta ha deciso di farsi forza, anche in nome di quella piccola bimba, frutto dell’amore che aveva vissuto con il conduttore.

Oggi Stella ha 8 anni, coltiva le stesse passioni del padre come il pianoforte, ha la stessa bontà d’animo ed è la sua fotocopia. Di recente è stata resa nota una lettera che il conduttore ha scritto a sua figlia prima di morire.

Le parole di Fabrizio squarciano l’anima. Fan in lacrime

E’ stato come se sapesse, per questo il conduttore prima di esalare l’ultimo respiro ha deciso di dedicare alcune parole a Stella, la sua unica ragione di vita, la figlia che ha sempre desiderato, la figlia che ha tanto adorato.

“Caro maestro, mia figlia è al suo primo giorno di scuola e ora è tutto così strano e nuovo per lei, spero che la possa trattare con gentilezza. Le spieghi che per ogni nemico c’è un amico, che non tutti gli uomini sono giusti, che non tutti gli uomini sono sinceri… Le insegni come perdere con grazie e come godere della vittoria quando vincerà. Le insegni ad essere gentile con le persone gentili e rude con i rudi… Le insegni ad avere una sublime fiducia in se stessa e solo allora arriverò una sublime fiducia nel genere umano e in Dio. Si lo so, la capisco, la richiesta è grande ma veda un po’ cosa può fare, è così una brava ragazza ed è mia figlia”.

Queste parole, la piccola Stella le custodirà con gelosia. Sono le ultime parole del suo papà, sono le ultime parole di Fabrizio Frizzi.