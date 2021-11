E’ standing ovation per l’ultima apparizione in piena libertà di Veronica Ferraro. La protagonista dà il via ad un’esplosione di sex-appeal senza precedenti.

Amabilmente schierata in pole position da diverse annualità nella classifica di influencer più celebri su suolo nazionale, la grande appassionata di moda, Veronica Ferraro, ha generato un’inattesa standing ovation dopo che il suo ultimo “scatto favoloso” è apparso sul web.

Classe 1987, nata a Milano sotto il segno della Bilancia, la fashion blogger ha portato a termine i suoi studi accademici e presto seguito i funzionali consigli rivoltegli da una sua cara amica, la Chiara Ferragni nazionale. L’apertura del blog “The Fashion Fruit“, ormai conosciuto a fondo dai fan delle imprenditrici digitali, ha aperto la giusta strada a Veronica. Da lì in avanti la sua popolarità è cresciuta a dismisura, dando vita più tardi anche l’iconico “Not After Ten“.

“Tutto questo è favoloso” Veronica Ferraro il cappotto è aperto in un’esplosione di sex appeal

PER VEDERE “L’ESPLOSIONE” DI VERONICA FERRARO, VAI SU SUCCESSIVO.