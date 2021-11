“E chi cambia canale?!”, Federica Masolin ha stregato tutti, mini abito rosso e gambe da infarto – FOTO

La giornalista sportiva ieri sera era sul palco di un noto programma di Tv8, abito corto di un rosso fiammante che ha mandato in iperventilazione tutti.

Classe 1985 ma un volto da bambina che a volte spiazza i fan che continuano a vederla come l’eterna Peter Pan della situazione.

Segue le gare di Formula 1 per Sky Sport accanto al collega di sempre Davide Valsecchi con cui anima le domeniche pomeriggio donando la sua intraprendenza al pubblico a casa che osserva le competizioni anche per la sua presenza mistica.

Federica Masolin ha lo sport nel sangue e ama la competizione, proprio per questo ieri sera è stata invitata a “Guess My Age” per provare un’adrenalina di gioco nuova accanto ai concorrenti invitati a partecipare per aggiudicarsi l’ambito trofeo. Vediamo il suo look per la serata e commentiamolo insieme.

Federica Masolin fa strage di cuori, una bellezza che non si dimentica facilmente

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Masolin (@federicamasolin)

“Secondo me hai 22 anni Fede 😛” ha scritto il collega giornalista di Sky Sport Manuele Baiocchini. I fan però si sono accodati a lui: “Il concorrente più invidiato di Guessmyage❤️”, “Federica se mi inviti a cena non dico di no”, “E chi cambia canale!?! 😍”, “Sei una favola in rosso Ferrari!”.

Questi sono soli alcuni dei commenti che amici e fan hanno lasciato a corredo del carosello di foto che la giovane ha pubblicato nel suo ultimo post Instagram.

Indossa un mini abito color rosso Ferrari che le scopre le gambe toniche e longilinee, maniche lunghe con spallina a sbuffo e una scollatura profonda sul seno ma per nulla volgare. L’abito la veste alla perfezione come fosse stato cucito su di lei, in perfetta palette cromatica con la sua carnagione chiara ed i capelli castani.

Accanto a Max Giusti ha decisamente distolto l’attenzione dalla gara, troppo bella e seducente per non perdersi nei suoi occhi ambrati ed il suo portamento aggraziato. Nuova gara vinta per la giornalista sportiva che ha portato a casa un enorme successo di pubblico.