Chi è Felix Afena Gyan il nuovo attaccante della Roma che ha fatto due gol contro il Genoa

Alla scoperta di Felix Afena Gyan, il nuovo pupillo del centrocampo della Roma, lanciato in campo da Josè Mourinho e risultato determinante nella vittoria contro il Genoa.

Nel bel mezzo di una rosa ricca di campioni in fase di avanzamento della loro carriera, brilla una stella capace di infondere nei cuori giallorossi quella ‘scintilla’ che fa innamorare all’istante.

Josè Mourinho ha sguinzagliato dalla gabbia ermetica dei dubbi della Roma, il talento e la personalità di Felix Afena Gyan. Il 18enne di origini ghanesi, dal suo ingresso in campo contro il nuovo Genoa, capitanato da Andriy Shevchenko ha trascinato la compagine capitolina, portando a casa tre punti utili ai fini del rilancio nelle zone alte della classifica.

Gyan è entrato sul terreno di gioco del Marassi, senza quella pressione e quelle aspettative del pubblico delle grandi occasioni, pronto a strappare la standing ovation, per poi rimanere deluso.

Son bastati due colpi da biliardo per bucare la porta genoana difesa da Sirigu, che nulla ha potuto sulle parabole goniometriche di Gyan, indirizzate all’angolino

Chi è Felix Afena Gyan: una vita da ‘bomber’ navigato

Nella zona nevralgica del centrocampo giallorosso ridisegnato da Josè Mourinho farà parte anche Felix Afena Gyan.

Il talentuoso ragazzo di origini africane ha sfoggiato colpi balistici da vero leader della zona nevralgica della mediana giallorossa. Tra una sovrapposizione e l’altra, piuttosto che una discesa perentoria verticale, come una lama nel burro ad ‘aprire’ le difese avversarie, Gyan ha stregato l’allenatore portoghese, che ora difficilmente si priverà di lui.

“Gli avevo promesso un bel regalo se avesse segnato. Ha fatto addirittura una doppietta contro il Genoa ed ora quelle scarpe così agognate non potevo esimermi dal fargliele mancare…”. Queste le parole al miele di un sorpresissimo Mourinho, che non vede l’ora di puntare nuovamente su di lui.

Aumenta d’altronde la curiosità dei tifosi, soprattutto giallorossi, di conoscere a fondo i dettagli della provenienza e l’estrazione sociale di Gyan.

Il nuovo gioiellino della Roma ha un nuovo obiettivo nella vita, dopo i due gol a Genova: riportare la mamma in Italia e farle imparare la lingua. Lui, l’italiano lo capisce ben poco, rispetto all’inglese ma con il coinvolgimento dei suoi compagni di accademia, sarà ancor più un gioco da ragazzi portare a termine la missione.

Di lui colpisce molto la personalità, la possanza fisica e la capacità di inserimento sul campo e di non porsi limiti, così come nella vita in generale.

La Roma ha scommesso su di lui, occupando una slot per i calciatori stranieri in fase di mercato. Quando Mourinho ha tentato disperatamente di raddrizzare la partita, Felix non ha tradito le attese e ha ripagato il mister, guadagnandosi meritatamente l’etichetta di miglior giovane a segnare una doppietta in Serie A, nell’era dei tre punti.

Come se non bastasse, il talentuoso centrocampista, classe 2003, con la doppietta di domenica ha guadagnato la palma di miglior giovane ad aver segnato più di un gol nei cinque maggiori campionati d’Europa.