Manca meno di un mese all’annuncio dei partecipanti al Festival di Sanremo, ma iniziano a trapelare i primi ipotetici nomi. Tra questi anche quello di un incredibile artista

Nonostante manchino ancora alcune settimane prima di conoscere i nomi dei partecipanti al Festival di Sanremo, giunge voce che Amadeus sarebbe pronto a stupire il pubblico. Il conduttore sarà per la terza volta al timone dell’evento e dopo due edizioni di grande successo vorrebbe alzare l’asticella sorprendendo i telespettatori. Come? Riportando in gara uno degli artisti più amati dagli italiani che salirebbe sul palco a distanza di 50 anni dalla sua prima partecipazione. Scopriamo di chi si tratta.

Il grande ritorno: Amadeus pronto a stupire il pubblico

Per scoprire ufficialmente i nomi degli artisti che parteciperanno alla settantaduesima edizione del Festival di Sanremo si dovrà attendere il 15 dicembre. Nella serata finale di Sanremo Giovani il direttore artistico annuncerà in diretta i ventidue big e i due giovani che prenderanno parte alla gara.

Nonostante manchi meno di un mese le indiscrezioni sui nomi in lista continuano a diffondersi, aumentando la curiosità del pubblico di scoprire chi sarà confermato o meno. Tra i numerosi artisti di cui si vocifera una papabile partecipazione, uno in particolare potrebbe rappresentare per Amadeus un grande colpo.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Fabrizio Frizzi, le parole strazianti prima di morire. La lettera per la figlia Stella

Tra gli artisti che potrebbero prendere parte al Festival di Sanremo spunta anche Gianni Morandi, lo annuncia TvBlog che riporta la volontà di Amadeus di riportare il cantautore e presentatore sul palco dell’Ariston. Per Gianni Morandi questo rappresenterebbe un grande ritorno, dopo 50 anni dalla sua prima partecipazione come artista in gara e ventidue dall’ultima.

Nonostante quest’ultimo sia stato vicino al Festival anche negli anni più recenti -come conduttore e direttore artistico nel 2011 e 2012- il ritorno di uno degli artisti più amati della musica italiana in gara vorrebbe dire per Amadeus mettere a segno un’impresa tentata da molti.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Ignazio Boschetto, il tenore de Il Volo sconvolge tutti: la confessione sulla fidanzata tanto conosciuta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianni Morandi (@morandi_official)

Il suo si va ad aggiungere ad altri nomi trapelati, che restano al momento solo delle ipotesi. Da Loredana Bertè a Tommaso Paradiso, da Elisa a Giusy Ferreri, tante le indiscrezioni che troveranno conferma solo nel corso della serata del 15 dicembre.