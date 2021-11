“GF Vip”, Sophie Codegoni va fuori di testa nella notte: il duro scontro

Sophie Codegoni è una delle protagoniste di questa edizione del GF Vip. Dopo l’ultima puntata andata in onda, ha sbottato contro Gianmaria Antinolfi

Sophie Codegoni si sta pentendo amaramente di aver cominciato una frequentazione con Gianmaria Antinolfi nella casa del GF Vip, perché a distanza di settimane da quando gli ha comunicato di voler chiudere con lui, non riesce a liberarsene e a fargli capire di non volerlo nella sua vita in alcun modo, non più. Lui continua a farle pressioni e a parlare di tanto in tanto con qualcuno nella casa, in particolar modo con Clarissa. Infatti ieri sera, dopo la puntata, è scoppiato il panico proprio per questo motivo.

Sophie Codegoni perde le staffe con Gianmaria Antinolfi dopo l’ultima puntata del GF Vip

Durante il momento delle nomination, Clarissa ha fatto a malincuore il nome di Sophie. La considera una sua amica ma ha ammesso di avere dei dubbi su di lei perché Gianmaria le raccontava tutt’altro riguardo il loro rapporto nato all’interno della casa più spiata d’Italia.

Sophie è andata fuori di testa all’idea di essere stata nominata da una sua amica a causa di quello che Gianmaria racconta su di loro agli altri membri della casa. Per questo motivo, dopo la puntata, ha sbottato contro di lui chiedendogli di lasciarla stare. Gli ha ricordato di essere stata molto chiara con lui e che non è colpa sua se continua a farsi castelli in aria riguardo quello che è il loro rapporto ad oggi.

Clarissa si è sentita in colpa per quello che è successo ma, sentendosi divisa tra due fuochi, non ha potuto fare a meno di esternare i suoi dubbi durante il momento della nomination.