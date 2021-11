Giulia Salemi confessa: “Sono incinta”. La reazione di sua suocera

Giulia Salemi, durante la puntata del GF Vip Party, è stata costretta a fare una telefonata spiacevole a sua suocera Margherita per darle una notizia inaspettata

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli tra poche settimane festeggeranno il loro primo anniversario. Sembra ieri quando si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip e hanno capito di voler stare insieme, lottando contro tutto e tutti pur di continuare la loro conoscenza. Ad oggi sono una delle coppie più amate del mondo del web, hanno dimostrato di volersi bene veramente e sono diventati piano piano una famiglia. E, alla fine, Giulia è riuscita anche a conquistare la famiglia del suo amato Pierpaolo.

Giulia Salemi chiama sua suocera in diretta: “Ti volevo dire una cosa”

Per un attimo Giulia ha rischiato davvero tanto, perché durante l’ultima puntata del GF Vip Party, la Salemi è stata costretta a fare uno scherzo a sua suocera che avrebbe potuto davvero creare dei casini. L’ha chiamata nel bel mezzo della diretta per darle una notizia spiazzante: “Ciao Margherita, come stai? Devo parlarti, Pierpaolo ti ha avvisato che ti avrei chiamato? È successa una cosa: sono incinta”.

“Ma davvero, Giulia? Non è uno scherzo?“. A quel punto Giulia non ce l’ha fatta proprio a mentire alla sua futura suocera, anche perché considerati i loro trascorsi, forse non è il caso di tirare troppo la corda. Così a quel punto ha deciso di confessare e di tranquillizzarla, confermandole che sì, si trattava soltanto di uno scherzo organizzato dalla sua collega Gaia Zorzi.

D’altronde, nelle ultime settimane, i fans più attenti della coppia hanno cominciato ad ipotizzare ad una vera e propria gravidanza, ma considerato lo scherzo, sembra proprio di no.