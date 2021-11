Ignazio Boschetto ha confessato a Silvia Toffanin alcuni dettagli del suo amore passionale: ecco chi è la fortunata!

In occasione del loro nuovo album, uscito il 5 novembre appena passato, i tre ragazzi della band di tenori Il Volo sono tornati nei salotti più importanti del mondo dello spettacolo. Di recente Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble sono stati intervistati anche da Silvia Toffanin a Verissimo: la conduttrice ha fatto sì qualche domanda a proposito della carriera dei tre, ma poi ha spostato il focus sulla vita privata. Ecco cosa abbiamo scoperto a proposito del grande amore di Ignazio!

Ignazio Boschetto, la nuova fidanzata lo travolge di passione: lui confessa i dettagli

Piero, Ignazio e Gianluca hanno raccontato a Silvia Toffanin alcuni dettagli della loro vita sentimentale e privata, ma oggi ci concentreremo sopratutto su ciò che ha confessato Boschetto. Al cantante sono stati spesso attribuiti flirt con ragazze in giro per il mondo: una delle (presunte) storie più importanti del tenore è stata Roberta Morise, oggi felicemente fidanzata con l’ex di Raffaella Fico, Giulio Fratini. La Morise non ha mai confessato di aver avuto una relazione con l’artista, e durante un’intervista è invece sbottata in molo modo lamentandosi del fatto che sia assurdo “non poter frequentare qualcuno senza passarne per la fidanzata”.

Può essere che Ignazio si sia offeso per questa presa di distanza, o forse no, fatto sta che oggi anche lui frequenta una ragazza di cui si dice perdutamente innamorato. Si tratta di Ana Paula Guedes, classe 1994, una ballerina brasiliana che è diventata famosa dopo aver partecipato a “Dança dos Famosos”, ovvero la versione brasiliana del nostro Ballando con le Stelle. “Lei vive dall’altra parte del mondo, un po’ lontano, ci stiamo conoscendo ancora, ma siamo molto innamorati” ha raccontato Ignazio.

Nonostante la distanza Boschetto pare essere felice con la nuova compagna, e non sembra interessato ad alimentare nessun altro gossip a proposito di nessun altro flirt.